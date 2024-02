LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2024 in DIRETTA | dalle 9 00 si assegnano le medaglie

le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delle finali maschili deideidi Doha. Si assegneranno leper quanto riguarda le piattaforme dai 27 metri. Ultima giornata di gare per quanto riguarda ia Doha dove il francese Gary Hunt sembrerebbe già aver ipotecato l'oro dopo le prime due rotazioni con un totale di 205.45 che lo pone davanti a tutti con un margine di 19 punti sulla seconda piazza occupata dal britannico Aidan Heslop (186.45). Seguono il romeno Petru-Preda (180.70), lo ...

09:12 Ci sono 64.60 per la sudamericana, che scivola in penultima posizione davanti alla tedesca Halbisch.

09:30 Guida la canadese Carlson con 243.70, tallonata dall'australiana Iffland (239.40). Lotta per il ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: spettacolo e coefficienti folli per la gara maschile Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle finali maschili dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024.

Tuffi: ai mondiali Cosetti è ottava nella piattaforma 20 metri La tuffatrice Elisa Cosetti conclude all'ottavo posto la gara mondiale dalla piattaforma dei venti metri, chiudendo con un 272.90. L'atleta ha ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: Iffland si conferma campionessa del mondo, Cosetti chiude ottava 10:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della finale femminile del Mondiale di tuffi dalle grandi altezze.