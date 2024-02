le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: Andrea Barnabà si assicura la top ten (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 95.40 per Gimeno che sale in seconda piazza provvisoria, ora i messicani Guzman e Martinez Cabral. 10.20 81.00 per Popovici al quale non riesce un complicato tuffo dalla verticale (coefficiente 6.00), il campione del mondo in carica salvo sorprese sarà dunque fuori dalle medaglie. Ora lo spagnolo Carlos Gimeno. 10.18 L'ucraino Prigorov chiude con un 62.10. Ultimo tuffo per Constantin Popovici. 10.16 64.60 per Garcia Celis che scala alle spalle di Andrea Barnabà, c'è dunque il piazzamento in top ten per l'azzurro. 10.14 Gran tuffo di James Lichtenstein che con 127.20 vola momentaneamente in testa (376.60 totale). 10.12 75.85 per Barnabà che chiude con 325.05, vedremo se basterà per la top ten. 10.11 82.00 per Baraldi che chiude il suo Mondiale oltre i 300 ... Leggi tutta la notizia su oasport

