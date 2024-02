E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA La staffetta COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA La staffetta singola Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa,

LIVE – Staffetta singola mista Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale della Staffetta singola mista di Nove Mesto, gara valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca della Vyso?ina Arena. L’Italia si affida alla coppia formata da Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, galvanizzata dopo l’argento e l’oro vinti rispettivamente nell’inseguimento e nell’individuale. Il tandem favorito è quello della Norvegia, che può contare su Johannes Thingnes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold. Decisamente competitive ed in piena lotta per un piazzamento sul podio anche la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg e la Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot. Un gradino sotto, infine, sembrano essere la Germania di Justus Strelow e Vanessa Voigt, l’Austria ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ile latestuale delladi, gara valevole per idisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. L’Italia si affida alla coppia formata da Tommaso Giacomel e Lisa Vittozzi, galvanizzata dopo l’argento e l’oro vinti rispettivamente nell’inseguimento e nell’individuale. Il tandem favorito è quello della Norvegia, che può contare su Johannes Thingnes Boe e Ingrid Landmark Tandrevold. Decisamente competitive ed in piena lotta per un piazzamento sul podio anche la Svezia di Sebastian Samuelsson e Hanna Oeberg e la Francia di Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot. Un gradino sotto, infine, sembrano essere la Germania di Justus Strelow e Vanessa Voigt, l’Austria ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

LIVE – Nuoto Mondiali Doha 2024: semifinali e finali giovedì 15 febbraio in DIRETTA La diretta testuale delle semifinali e finali del nuoto in corsia di giovedì 15 febbraio ai Mondiali di Doha 2024: aggiornamenti live ... Mondiali di nuoto, Alessandro Miressi è argento nei 100 metri stile libero Alessandro Miressi rischia di far saltare il banco nei 100 metri stile libero e conquista un preziosissimo argento ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Il 25enne torinese ha sfidato a viso aperto il ... LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vittozzi/Giacomel lanciano la sfida a Norvegia e Francia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, gara valida per i Mondiali 2024 di biathlon in corso di svolgimento a Nove ...

Video di Tendenza