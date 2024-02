LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | medaglia ipotecata per Davide Ghiotto nei 5000m!

Leggi tutta la notizia su oasport

23:06 Ultima heat con Hallgeir Engebraten e Bart Swings, si decide definitivamente il podio. 23:03 Patrick Roest si mette al collo lad'oro. L'olandese chiude in 6'07"28 e domina un'altra volta su questa distanza. Michele Malfatti è ottimo sesto in 6'14"74. Si prevede unad'argento per. 23:02 Ai 3400m eestano 21 centesimi di vantaggio a Patrick Roest, l'olandese ha storicamente una buona chiusura. 23:00 Situazione estremamente tirata ai 2200m! Patrick Roest è primo con 0"56 di vantaggio, Malfatti è addirittura quarto con 0"42 da recuperare. 22:58 Partenza aggressiva per Patrick Roest: ai 1000m ha 82 centesimi di vantaggio. 22:57 E' il momento della verità! Sul ghiaccio Patrick Roest e Michele Malfatti! 22:56 ...