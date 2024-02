LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | podio per Zanni nello strappo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:51 Errore per Suharevs che può contare però sull’ultimo tentativo! 19:50 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFT PER MIRKOCHE E’ SICURAMENTEDI! VEDREMO DI QUALE METALLO! 153 KG PER LUI. Ora di nuovo Suharevs che prova 154 lg 19:49 Sbaglia Calja! Ma noi siamo centrati su Mirkoche, al terzo tentativo, tenterà pure lui 153 kg. 19:48 PECCATO! Errore perche sbaglia il secondo tentativo di 151 kg. Ora Calja prova 153 kg nella sua ultima chance 19:47 Ozbe chiude locon un’alzata corretta. Adesso torna Mirko! 151 kg per lui! 19:46 Stavolta va l’alzata di Andreev che mette a referto 150 kg. Adesso torna ...