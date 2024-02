LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | Mirko Zanni deve difendere la posizione nel ranking olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:50 Non sarà una gara semplice per, chiamato a tenere botta e scalare il rankng, dove al momento occupa la nonacon 335 kg, misura ottenuta lo scorso anno a Yerevan. 18:45 Si è conclusa da pochi minuti la gara dedicata alla categoria -64 kg femminile. Ecco com’è andata: doppietta ucraina nella categoria -64 kg femminile agli. Oro per Davydova 18:40 Buonasera Amici di OA Sport! Mancano solo venti minuti all’inizio della gara! Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della gara dei 73 kg maschile degli...