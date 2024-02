LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | comincia la gara di strappo | attesa per Zanni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:35 Percorso netto per Max Lang che conclude la progressione alzando anche i 147 kg finali! Adesso attenzione. Sale in pedana l’albanese Calja: proverà 148 kg al primo tentativo. 19:34 Non va la misura di Grimsland. Tocca a Max Lang. Il teutonico prova 147 kg nell’ultimo tentativo. 19:33 Anche Genc chiude con un errore, fermandosi a 145. Ora in pedana Grimsland: 147 kg la sua misura al secondo tentativo. 19:32 Torna in pedana per il terzo tentativo Genc: sarà di 146 kg la sua misura 19:31 Chiude con un errore Kingue Matam: non va il suo tentativo di 145 kg. 19:30 Entra il primo tentativo di Ozbek. Ora l’ultima alzanta di Kingue Matam, anche lui va sui 145 kg. 19:28 Anche Genc non sbaglia: 144 kg per lui. Adesso è il turno di Ozbek. Proverà 145 kg. 19:26 144 kg per Lang al secondo tentativo. Adesso il turco ...