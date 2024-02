LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | bronzo di strappo per Zanni | arrivano 3 nulli nello slancio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:39 Rimane così fermo a 335 kg il totale nel rankig olimpico dell’azzurro. Ci sarà però ancora un’occasione per alzare illlo, ovvero alla World Cup di Phuket 20:37 Un segmento sfortunato per l’azzurro che ha cercato di mantenere l’asticella elevata, vanificando però così l’occasione di scalare punti in classifica in ottica ranking. 20:35 NOOOOOOO! FINISCE LA GARA DI MIRKO! ARRIVA IL TERZO NULLO PER L’AZZURRO CHE ESCE FUORI GARA PER LOE PER IL TOTALE. RIMANE ILDI. 20:34 Sbaglia anche Suharevs che dunque chiude con 177 kge 331 g totali. Mirko ha appena fatto ingresso in pedana per il terzo e ultimo tentativo. 20:33 Ahia, secondo errore per ...