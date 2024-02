LIVE Sinner-Monfils | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, ottavi di finale Sinner (ITA) ? ? ? Monfils (FRA) ? ?

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Entra inGael, numero 70 del ranking ATP. 19.30 Nella sfida contro Van de Zandschulpha messo inil 68% di prime palle, vincendo l’88% dei punti. Numeri leggermente inferiori per, che all’esordio ha vinto il 77% dei punti con la prima, entrata il 66% delle volte. 19.27 Il giudice di sedia dell’incontro, Marijana Veljovic, è entrata in. A breve sarà il momento dell’ingresso dei due. 19.25 Quello odierno sarà il sesto confronto diretto tra. L’italiano è avanti nei precedenti per 4-1. I due si sono affrontati sempre su cemento, due volte outdoor, Us Open 2021 e Toronto 2023, e tre indoor, ...