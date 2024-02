LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 3-6 | 6-3 ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro si distrae un set | poi alza il livello e accede ai quarti

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.45 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona serata a tutti voi. 21.43 Persarà un altro match complicato. L’italiano quest’oggi ha faticato contro il francese a causa del poco ritmo avuto. Presumibilmente anche domaniavrà poco ritmo da fondo, dato che Raonic imposta il proprio tennis sui colpi d’inizio gioco. 21.41 Neidi finale dell’ATP 500 diaffronterà Milos Raonic. In questo torneo il candese ha avuto la meglio di Jesper De Jong, 7-6, 6-4, e ...