LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 3-6 | 5-3 ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il match

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Il francese trova grande profondità per vie centrali, prendendo in mano lo scambio e chiudendolo con l’accelerazione di dritto. 30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta.arriva in corsa sulla palla ma non trova il campo. 15-0 Bruttissima risposta di, che rimane distante dalla palla e spedisce il dritto in rete. In questo setha vinto il 72% dei punti con la prima, entrata l’86% delle volte, ed il 100% con la seconda. 5-3 Gioco: servizio e dritto per il francese che rimane nella partita. A-40 Favoloso passante lungolinea di, che punisce l’avversario, lento a venire a rete. 40-40 Errore con il rovescio per il francese. 40-30 Bruttissimo back di dritto giocato da ...