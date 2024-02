LIVE – Sinner-Monfils 6-3 | 3-6 | 4-2 secondo turno Atp Rotterdam 2024 | RISULTATO in DIRETTA

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 500 di. Dopo il debutto positivo in terra d’Olanda contro il padrone di casa Van De Zandschulp, il nostro Jannik cerca un posto nei quarti di finale del suotorneo stagionale. L’ostacolo odierno è rappresentato da Gael, che al primoha estromesso dalla manifestazione il canadese Denis Shapovalov. L’azzurro si è aggiudicato quattro dei cinque precedenti scontri diretti tra i due giocatori. Anche Sportface.it seguirà l’incontro garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati non prima delle ore 19:30. COME SEGUIRE IL MATCH IN ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo, il primo della partita per il francese . 30-0 CHE PUNTO!! Gran passante in controbalzo ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Monfils , incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024 . Dopo il debutto positivo in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Si spegne in rete il rovescio di francese, che rimane troppo lontano dalla palla. 15-0 Prima ad ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Monfils , incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024 . Dopo il debutto positivo in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Gioco Monfils: contro-smorzata vincente per il francese . A-40 Prima vincente per il francese . 40-40 Si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Sinner: Monfils la scia andare il dritto in evidente debito d’ossigeno. 40-15 L’italiano si ... (oasport)

LIVE Sinner-Monfils, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: ottavi contro l'eterno francese in serata CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Gioco Monfils: servizio ad uscire e dritto in contropiede. Bravo e fortunato il francese, che pizzica la riga esterna. 40-30 Il francese va fuori giri con il ...

Sinner contro Monfils, secondo turno Atp Rotterdam - La diretta Jannik Sinner contro Gael Monfils nel secondo turno del torneo Atp di Rotterdam. L'azzurro, numero 4 del mondo e prima testa di serie, ha vinto 4 dei 5 match disputati in carriera contro il 37enne ...

Milan-Rennes, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE A San Siro l'andata degli spareggi per guadagnarsi gli ottavi di Europa League. Pioli ritrova Reijnders (squalificato contro il Napoli) a centrocampo e gli affianca Musah. In difesa Calabria è infortu ...