LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 3-6 | 4-1 ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | il francese si salva e rimane in scia

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Giocolaandare il dritto in evidente debito d’ossigeno. 40-15 L’italiano si costruisce benissimo il punto, tagliando il campo con il rovescio e venendo a rete a prendersi il punto. L’azzurro non è definitivo con lo smash, ma viene graziato dal. 30-15 Si spegne a metà rete il rovescio lungolinea di, costretto a giocare in contro balzo dalla profondità trovata dal. 30-0 Ennesimo scambio prolungato vinto dall’italiano. Negli ultimi minuti ilsembra sempre più in difficoltà quando il punto si allunga. 15-0 Termina di poco lungo il rovescio lungolinea di, che non trova il campo per pochi millimetri. 3-1 Gioco ...