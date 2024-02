LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 3-6 | 2-0 ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Si spegne in rete il rovescio di francese, che rimane troppo lontano dalla palla. 15-0 Prima ad uscire vincente per l’italiano.impatta la palla in allungo ma non trova il campo. 2-0kk! Errore del francese che tira lungo il rovescio. 0-40 Risposta strettissima di, che si apre benissimo il campo. Il dritto disbatte sul nastro e ricade nella sua metà campo. 0-30 Doppio fallo, il secondo consecutivo. Il transalpino forse è stato infastidito dal nuovo posizionamento di, che ha scelto di rimanere più vicino in risposta. 0-15 Doppio fallo, il secondo della partita per il francese. Al servizio Gael1-0 Gioco: servizio al ...