LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 2-4 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | break in apertura per il francese

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Punto da manuale per: servizio ad uscire, rovescio dalla parte opposta e volee vincente. 2-4 Gioco: ace, il secondo della partita per l’azzurro. 40-0 Punto veloce per l’azzurro. 30-0 Servizio ad uscire vincente per l’italiano, che sta ottenendo pochi punti diretti con questo fondamentale. 15-0 Ottimo punto giocato da, che spinge sin dal servizio, costringendo l’avversario a difendersi. Momento complicato della partita per, che è sempre più in difficoltà sulle variazioni delsta ottenendo molti punti con il dritto incrociato stretto, su cui l’azzurro arriva spesso in ritardo. 1-4 Gioco: servizio al corpo vincente per il ...