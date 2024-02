LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 1-3 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | break in apertura per il francese

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 15-30 Magnifico rovescio lungolinea di, che spolvera la riga. 15-15 Si stampa sul nastro il rovescio lungolinea del. 15-0 Iladdormenta lo scambio giocando per vie centrali e poi chiude con il dritto incrociato. 1-3: doppio fallo, il secondo della partita per l’italiano. Seconda 15-40 Risposta profondissima trovata dal, che accelera con il rovescio lungolinea per poi chiudere con il dritto ad uscire. 15-30 Errore di dritto di, messo sotto pressione dalla profondità trovata dall’azzurro da fondo campo. 0-30 Lungolinea di dritto vincente per il, che aveva alzato la traiettoria per vie centrali con il colpo ...