LIVE Sinner-Monfils 6-3 | 0-1 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set

nel torneo Atp di Rotterdam per il tennista italiano Jannik Sinner che dopo aver superato con un doppio 6 - 3 l'olandese van de Zandschulp, affronta nel secondo turno il francese Gael Monfils. Segui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio Jannik0-1 Gioco: il transalpino comanda lo scambio con il rovescio chiudendo con l’accelerazione incrociata. 40-15 Servizio al corpo e rovescio lungolineante per il francese, che colpisce in controbalzo. 30-15 Ottima risposta ad aprirsi il campo per l’italiano, che provoca l’errore dell’avversario. 30-0arriva bene sulla smorzata giocata dama gestisce male il recupero, spedendolo lungo. 15-0 Uno-due veloce per il francese. Al servizio GaelSECONDO SETha brekkato in apertura l’avversario, partito ad handicap.è poi riuscito ad amministrare il vantaggio, nonostante sia stato costretto ai vantaggi sul ...