LIVE Sinner-Monfils 5-2 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | il francese serve per rimanere nel primo set

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, ottavi di finale Sinner (ITA) 3 ? ? Monfils (FRA) 1 ?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Prima vincente. 30-15 Prima piazzata per il, il quale taglia il campo con il dritto e chiude con una demi-volee. 15-15 Altro diritto sbagliato da, che ha commesso diversi errori con questo fondamentale. 15-0 Servizio, dritto lungolinea e smash vincente. Dopo il cambio di campo Gaelservirà pernelset. In questo parziale ilha vinto il 64% dei punti con la prima, entrata il 93% delle volte, mentre ha perso l'unico punto giocato con la seconda. I numeri del transalpino sono però viziati dalgame, in cui ha fatto fatica con i colpi da fondo campo. 5-2 Gioco: dritto incrociato e schiaffo al volo vincente per ...