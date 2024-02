LIVE Sinner-Monfils 0-0 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | in corso il warm-up

ATP 500 Rotterdam Campo centrale, ottavi di finale Sinner (ITA) ? ? ? Monfils (FRA) ? ?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37 Gaelha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 19.35 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-match. 19.34 I due tennisti si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 19.33 Anche Jannik, numero 4 della classifica mondiale, fa il suo ingresso in campo. 19.32 Entra in campo Gael, numero 70 del ranking ATP. 19.30 Nella sfida contro Van de Zandschulpha messo in campo il 68% di prime palle, vincendo l’88% dei punti. Numeri leggermente inferiori per, che all’esordio ha vinto il 77% dei punti con la prima, entrata il 66% delle volte. 19.27 Il giudice di sedia dell’incontro, Marijana Veljovic, è entrata in campo. A breve sarà il momento dell’ingresso dei due ...