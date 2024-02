LIVE Sci alpino | Seconda prova Crans Montana 2024 in DIRETTA | Ledecka piazza la zampata | segnali positivi da Brignone e Bassino

Nel corso della serata sono stati premiati gli atleti e i dirigenti protagonisti della manifestazione, che prevedeva due discipline, sci alpino e snowboard (entrambe con le gare di slalom

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLADI DISCESA MASCHILE DALLE 12.00 11.21: L’ultima discesa è quella di Ricarda Haaser, non ci sono stati inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime scese 11.18: Discreta ladi Melesi, anche lei con il freno a mano tirato nel finale, ritardo di 2?77 e 37mo posto ma ha lasciato un secondo nell’ultimo tratto 11.15: C’è un’interruzione proprio prima della partenza di Melesi ma non ci sono state cadute 11.12: Qualche tratto buono per l’azzurra Bernardi che frena tanto nel finale e chiude 35ma a 2?54 da11.10: Hoernblad chiude la suacon un ritardo di 4?02 11.04: Lontane dalle prime le ultime arrivare al traguardo, mancano ancora le azzurre ...

Sci, controllo neve ok, via libera del Fis per le gare di Palisades Controllo neve positivo e via libero della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Palisades Tahoe. Si tratta di un gigante e di uno speciale in programma il 24 e 25 febbraio quando il circo bianco ...

Napoli-Genoa in diretta, Serie A Live dal Diego Armando Maradona Napoli - Genoa in diretta allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli affronta il Genoa sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 per il match valido per la 25° giornata di Serie A 2023-2024.

Sci-fi tales of 'Your Utopia' explore our deepest fears and desires From the acclaimed author and translator of Cursed Bunny, a fresh, uncanny and utterly profound collection of stories set in near and distant futures that reflect our deepest fears — and deepest ...