LIVE Sci alpino | Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | tutto pronto | si parte alle 13 00

Nel corso della serata sono stati premiati gli atleti e i dirigenti protagonisti della manifestazione, che prevedeva due discipline, sci alpino e snowboard (entrambe con le gare di slalom

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LAI PETTORALI DINZA LADELLADIFEMMINILE10.00 12.53 E’ partito il primo apripista,verso lo start della, un’ora dopo l’orario previsto in origine.nza ritardata a causa del banco di nebbia nellaalta dell’Olymiabakken. 12.31 La giuria decide dire a partire13.00. A tra poco! 12.2212.30 la giuria deciderà cosa fare; se aspettare ulteriormente o in caso contrariore a partire13.00 dallo start abbassato del superG. 12.20 Questa stagione per gli ...

Sci, controllo neve ok, via libera del Fis per le gare di Palisades Controllo neve positivo e via libero della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Palisades Tahoe. Si tratta di un gigante e di uno speciale in programma il 24 e 25 febbraio quando il circo bianco ...

Napoli-Genoa in diretta, Serie A Live dal Diego Armando Maradona Napoli - Genoa in diretta allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli affronta il Genoa sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 per il match valido per la 25° giornata di Serie A 2023-2024.

Discesa libera Crans Montana 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST Sci alpino: le info per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, la discesa libera Crans Montana E' la 29ª gara della CdM femminile '23-24 ...