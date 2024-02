LIVE Sci alpino | Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | si torna in terra scandinava | alle 12 00 Paris e compagni per prendere le misure

Nel corso della serata sono stati premiati gli atleti e i dirigenti protagonisti della manifestazione, che prevedeva due discipline, sci alpino e snowboard (entrambe con le gare di slalom

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLADIFEMMINILE10.00 11.48 La squadra azzurra di velocità ha già un bilancio più che positivo, con Guglielmo Bosca e Florian Schieder già saliti sul podio; mentre Mattia Casse è sempre costantemente nelle zone altissime ma ancora alla ricerca dello squillo giusto per la top-10. 11.45 Dominiksta disputando una buonissima stagione, con una vittoria e svariati podi. L’azzurro gradisce parecchio questo pendio, ci ha già vinto più volte in passato e, di solito, in questa fase finale della stagione può disporre di un grande stato di forma. 11.42 Penultimo duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, i due dominatori della velocità tra i ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Napoli , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . La squadra di coach Magro sta comandando ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA prova DI DISCESA MASCHILE DALLE 12.00 10.21: Non bene, ... (oasport)

Sci, controllo neve ok, via libera del Fis per le gare di Palisades Controllo neve positivo e via libero della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Palisades Tahoe. Si tratta di un gigante e di uno speciale in programma il 24 e 25 febbraio quando il circo bianco ...

Napoli-Genoa in diretta, Serie A Live dal Diego Armando Maradona Napoli - Genoa in diretta allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli affronta il Genoa sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 per il match valido per la 25° giornata di Serie A 2023-2024.

Discesa libera Crans Montana 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST Sci alpino: le info per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, la discesa libera Crans Montana E' la 29ª gara della CdM femminile '23-24 ...