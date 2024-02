LIVE Sci alpino | Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | partenza ritardata Prossima decisione alle 12 30

Nel corso della serata sono stati premiati gli atleti e i dirigenti protagonisti della manifestazione, che prevedeva due discipline, sci alpino e snowboard (entrambe con le gare di slalom

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LAI PETTORALI DILADELLADIFEMMINILE10.00 12.2212.30 la giuria deciderà cosa fare; se aspettare ulteriormente o in caso contrariore a partire13.00 dallo start abbassato del superG. 12.20 Questa stagione per gli uomini-jet sembra stregata. Le condizioni in Norvegia sono fantastiche, neve meravigliosa e temperature ideali. C’è purtroppo un banco di nebbia in alto che impedisce di partire, per il momento. 12.15 Arrivano notizie da, ladella giuria sarà12.30. Se non si sposta il banco di nuvole sarà molto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA prova DI DISCESA MASCHILE DALLE 12.00 10.21: Non bene, ... (oasport)

Virgin Islander's Sci-Fi Short Film Debuts at Prestigious Pan African Film Festival in Los Angeles Gods of the Universe: Rise of the Star Child, a sci-fi short film directed by Virgin Islander Cathy SitaRam, premiered at the Oscar Qualifying Pan African Film Festival in Los Angeles, captivating ...

Sci, controllo neve ok, via libera del Fis per le gare di Palisades Controllo neve positivo e via libero della Fis alle gare di coppa del mondo donne di Palisades Tahoe. Si tratta di un gigante e di uno speciale in programma il 24 e 25 febbraio quando il circo bianco ...

Napoli-Genoa in diretta, Serie A Live dal Diego Armando Maradona Napoli - Genoa in diretta allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli affronta il Genoa sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 per il match valido per la 25° giornata di Serie A 2023-2024.