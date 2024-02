LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | torna Simona Quadarella | attesa per la 4×200 sl

l'ora della finale della pallanuoto maschile ai Mondiali di nuoto seguire in diretta la finale del Settebello contro nei Mondiali SEGUI IL LIVE DELLA GARA TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIProgramma, Orari, Tv e streaming del 15 febbraio aididi Doha – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il programma deidi Doha – Le speranze di medaglia dell’Italia a Doha – La presentazione della terza giornata – Il medagliere deidi Doha – La cronaca della prima giornata – La cronaca della seconda giornata – La cronaca delle terza giornata – Le pagelle della terza giornata – La cronaca della quarta giornata – Le pagelle della quarta giornata – La cronaca della quinta giornata – Le pagelle della quinta giornata Buongiorno e benvenuti alladella sesta giornata di gare dei ...