LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | sorprende Fangio | flop Mora Alle 17 00 le finali con Miressi e Razzetti

alle semifinali della pallanuoto maschile ai Mondiali di nuoto di la semifinale del Settebello contro la Spagna nei Mondiali di SEGUI IL LIVE DELLA GARA TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIPROGRAMMA BATTERIE, SEMIDEL 15 FEBBRAIO: GLI AZZURRI IN GARA 9.10. Gli unici due sorrisi della mattinata azzurra portano la firma di Francesca, in semifinale con il sesto tempo nei 200 rana e di Chiara Tarantino, in semifinale con il 12mo tempo nei 100 stile libero 9.08: Si chiude una mattinata senza troppi squilli per l’Italia che perde per strada due carte importanti, Lorenzo, eliminato clamorosamente in batteria nei 200 dorso e la 4×200 stile libero donne. Eliminata anche Sara Franceschi nei 200 rana 9.06: In finale nella staffetta 4×200 stile libero Cina, Nuova Zelanda, Canada, Brasile, Ungheria, Gran Bretagna, Australia, Olanda. L’Italia è ...