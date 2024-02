LIVE Italia-Spagna 1-1 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | primo tempo equilibrato

Infatti, la sua piattaforma streaming live e on demand è Infatti, se ti trovi fuori dall'Italia per lavoro o vacanza, con il tuo Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina il1-1. 2? Splendido assist di Presciutti, deviazione volante di Condemi e gran parata di Aguirre. 29? Ancora ottimo Del Lungo tra i pali. 54? Perfetto assist di Fondelli, Condemi raccoglie e trafigge Aguirre.1-1. 1’20” Ancora Del Lungo su Munarriz. 1’40” Parata di Del Lungo su Bustos. Angolo. 1’54” Non trova la porta Di Somma. Imprecisi gli azzurri, evidentemente irretiti da Aguirre. 2’16” Traversa di Perrone in superiorità numerica. 2’42” Brutta azione per l’con l’uomo in più, Damonte viene contenuto da posizione defilata. 3’30” Traversa piena di Munarriz. 3’57” Anticipato Iocchi Gratta. Lanon sta concedendo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’11” Clamoroso errore di Di Fulvio a tu per tu con Aguirre. Gliel’ha tirata proprio addosso. 6’29” ... (oasport)

GOVERNO - Meloni: "La NATO resti unita e coesa sull'Ucraina" "Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo Italia-Romania: erano 13 anni che non ci incontravamo in questo formato, ...

Bufera Var in Argentina, Balbo non ci sta: "Guardavano il Grande Fratello..." L'allenatore del Central Cordoba ed ex attaccante della Roma perde le staffe dopo il ko dei suoi contro il Boca Juniors in Coppa di Lega: che attacco in conferenza stampa ...

PALAZZO CHIGI * MELONI-CIOLACU: « VERTICE INTERGOVERNATIVO ITALIA-ROMANIA, LE DICHIARAZIONI ALLA STAMPA » (DIRETTA VIDEO – LIVE STREAMING) Le dichiarazioni congiunte alla stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Primo Ministro della Romania, Marcel Ciolacu, a Villa Doria ...