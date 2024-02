Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ,

LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: si parte! Giacomel al lancio di una staffetta a coppie entusiasmante (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA E LE coppie 18.03 Samuelsson si incolla a Johannes Boe, con il norvegese che vuole rendere da subito la gara molto dura. 18.02 Pista stretta e tanto traffico, sono tanti i contatti. Johannes Boe si porta davanti a dettare il suo passo, dopo seicento metri Giacomel mantiene la sesta posizione. 18.01 Caduta alla prima curva, è Rastorgujevs e la Lettonia inizia con difficoltà una gara in cui si giocava parecchio. 18.00 INIZIA LA SINGLE MIXED DEI Mondiali 2024! Buon divertimento e buon Biathlon a tutti! 17.59 I primi frazionisti sono disposti sui binari di partenza. Partono gli uomini, chiudono le donne. 17.58 Tutto pronto a Nove Mesto, temperatura come sempre in questa manifestazione iridata molto alta e ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E LE18.03 Samuelsson si incolla a Johannes Boe, con il norvegese che vuole rendere da subito la gara molto dura. 18.02 Pista stretta e tanto traffico, sono tanti i contatti. Johannes Boe si porta davanti a dettare il suo passo, dopo seicento metrimantiene la sesta posizione. 18.01 Caduta alla prima curva, è Rastorgujevs e la Lettonia inizia con difficoltà una gara in cui si giocava parecchio. 18.00 INIZIA LA SINGLE MIXED DEI! Buon divertimento e buona tutti! 17.59 I primi frazionisti sono disposti sui binari di partenza. Partono gli uomini, chiudono le donne. 17.58 Tutto pronto a Nove Mesto, temperatura come sempre in questa manifestazione iridata molto alta e ...

