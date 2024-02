Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ,

LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: Italia terza e in lotta per le medaglie grazie ad una strepitosa Vittozzi (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.32 Vittozzi che transita agli 11.3km con 29? di ritardo dalla coppia di testa. Margine sulle inseguitrici che rimane sempre lo stesso. 18.31 Jeanmonnot si è attaccata a Tandrevold, duello rusticano per la vittoria. Vediamo se la tensione giocherà brutti scherzi alle due davanti. 18.31 4/5 di Lisa con il caricatore, errore rimediato alla velocità della luce con la ricarica. Dopo sette poligoni Italia ancora 3a, con 14? di margine sulla Germania e 20? sulla Svezia, rispettivamente quarta e quinta. 18.30 Jeanmonnot perde qualche secondo per inserire una cartuccia, ma tutte e due trovano lo zero. Norvegia davanti con 3.6? sulla Francia, Vittozzi apre male purtroppo. 18.29 Entriamo allo stadio, settimo e penultimo ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.32che transita agli 11.3km con 29? di ritardo dalla coppia di testa. Margine sulle inseguitrici che rimane sempre lo stesso. 18.31 Jeanmonnot si è attaccata a Tandrevold, duello rusticano per la vittoria. Vediamo se la tensione giocherà brutti scherzi alle due davanti. 18.31 4/5 di Lisa con il caricatore, errore rimediato alla velocità della luce con la ricarica. Dopo sette poligoniancora 3a, con 14? di margine sulla Germania e 20? sulla Svezia, rispettivamente quarta e quinta. 18.30 Jeanmonnot perde qualche secondo per inserire una cartuccia, ma tutte e due trovano lo zero. Norvegia davanti con 3.6? sulla Francia,apre male purtroppo. 18.29 Entriamo allo stadio, settimo e penultimo ...

