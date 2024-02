Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ,

LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: Italia meraviglioso argento! Capolavoro di Vittozzi, vince la Francia (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.50 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 18.49 Nel medagliere Francia che sorpassa in testa la Norvegia. Galletti che hanno 8 medaglie totali (4 ori, 1 argento e 3 bronzi), contro le 10 scandinave (3 ori, 4 argenti e 3 bronzi). Terza posizione per un’Italia fantastica, con un oro e due argenti, tutti i metalli con la firma di Lisa Vittozzi, più Tommaso Giacomel grande protagonista oggi. 18.48 Giorno di pausa domani a Nove Mesto, che serve a tutti per ricaricarsi. Sabato spazio alle due staffette (13.45 femminile e 16.30 maschile), mentre domenica la gran chiusura con le mass start (14.15 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.50 La nostrasi chiude qui. Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di serata! 18.49 Nel medagliereche sorpassa in testa la Norvegia. Galletti che hanno 8 medaglie totali (4 ori, 1 argento e 3 bronzi), contro le 10 scandinave (3 ori, 4 argenti e 3 bronzi). Terza posizione per un’fantastica, con un oro e due argenti, tutti i metalli con la firma di Lisa, più Tommaso Giacomel grande protagonista oggi. 18.48 Giorno di pausa domani a Nove Mesto, che serve a tutti per ricaricarsi. Sabato spazio alle due staffette (13.45 femminile e 16.30 maschile), mentre domenica la gran chiusura con le mass start (14.15 ...

