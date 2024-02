Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ,

LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: Italia indietro dopo la prima frazione. Davanti Francia e Norvegia (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.13 C’E’ LO ZERO DI VITTTOZZI! L’azzurra si riporta in sesta posizione a 28? dalla testa, la medaglia dista 8?. Terzo posto occupato dalla Svizzera, in mezzo di sono Stati Uniti e Germania. 18.13 Impeccabili sia Jeanmonnot sia Tandrevold! Francia che allunga con 8? di margine sulla Norvegia, è questa la sfida per l’oro. 18.12 Terzo poligono, il primo per le ragazze. Ancora zero vento al poligono, entra per prima la Francia. 18.12 Davanti il divario rimane uguale tra Norvegia e Francia, con Jeanmonnot con 5? di margine su Tandrevold. A 13? la Svizzera, Italia e Svezia a ridosso della top-10 a 27? dalla testa. 18.11 Tanto traffico in pista ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA E LE COPPIE 18.13 C’E’ LO ZERO DI VITTTOZZI! L’azzurra si riporta in sesta posizione a 28? dalla testa, la medaglia dista 8?. Terzo posto occupato dalla Svizzera, in mezzo di sono Stati Uniti e Germania. 18.13 Impeccabili sia Jeanmonnot sia Tandrevold!che allunga con 8? di margine sulla, è questa la sfida per l’oro. 18.12 Terzo poligono, il primo per le ragazze. Ancora zero vento al poligono, entra perla. 18.12il divario rimane uguale tra, con Jeanmonnot con 5? di margine su Tandrevold. A 13? la Svizzera,e Svezia a ridosso della top-10 a 27? dalla testa. 18.11 Tanto traffico in pista ...

