Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale ,

LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: alle 18.00 parte la Single Mixed. Italia che sogna in grande (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA E LE COPPIE 17.42 Competizione che non ha una favorita d’obbligo, con ogni nazione che ha almeno un’incognita da risolvere. Il campo per il podio e la vittoria è più che aperto, e tra le contendenti c’è anche, a piena ragione, l’Italia. 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, gara valida per i Mondiali 2024 di Biathlon in corso di svolgimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, gara valida per i Mondiali 2024 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA E LE COPPIE 17.42 Competizione che non ha una favorita d’obbligo, con ogni nazione che ha almeno un’incognita da risolvere. Il campo per il podio e la vittoria è più che aperto, e tra le contendenti c’è anche, a piena ragione, l’. 17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella, gara valida per idiin corso di svolgimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella, gara valida per i...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza