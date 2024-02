LIVE Arnaldi-Hijikata 2-6 | 6-3 | 3-4 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | si entra nelle fasi delicate del 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA CRONACA DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP 30-15 Prima vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 Ennesima smorzata di, altro punto perso. Stavolta gran recupero di rovescio lungolinea del rivale. 4-3 Sfonda di dritto l’australiano. 40-15 Sotto la rete la risposta di rovescio di. 30-15 Prima vincente. 15-15 Risponde l’australiano al numero precedente dicon un passante staccando la mano di rovescio in lungolinea, assai notevole. 0-15 Super dritto inside in dell’azzurro! 3-3 NUMERO PAZZESCO DICON IL PASSANTE LUNGOLINEA DI ROVESCIO: IL SUO COLPO! 40-30 Ace (14°). 30-30 Ace (13°). 15-30 Brutto errore di rovescio. 15-15 Pallata di dritto inside out di. 15-0 Ace ...