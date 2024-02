Lite tra fratelli | ne uccide uno e ne ferisce un altro | poi la fuga nei campi

piccolo comune del Casertano è il tardo pomeriggio di ieri, dopo pranzo, quando scoppia - per motivi ancora da precisare - una lite in famiglia. Le urla, un parapiglia prima tra due fratelli, poi l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’ennesimain famiglia che si trasforma in tragedia. Stavolta succede a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 febbraio il più piccolo di treha accoltellato i due più grandi: uno è morto, mentre l’è rimasto ferito. La vittima si chiamava Alessio Melillo di 25 anni. Il fratello Giovanni di 24 anni si trova adesso ricoverato in ospedale. L’autore del delitto, il fratello minore di 19 anni, è invece ricercato dopo essersi dato allanei.Leggi anche: Strage di Latina, Christian Sodano racconta l’orrore: “Sono tornato indietro e ho finito Renéè, non volevo soffrisse” La ricostruzione dei fatti Non è ancora chiara la ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti. Sembra che Alessio abbia cominciato a ...