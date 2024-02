Lite tra fratelli finisce nel sangue | un morto e un ferito grave | fermato un ragazzo di 19 anni

piccolo comune del Casertano è il tardo pomeriggio di ieri, dopo pranzo, quando scoppia - per motivi ancora da precisare - una lite in famiglia. Le urla, un parapiglia prima tra due fratelli, poi l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presunto omicida avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo il delitto. Nella notte i carabinieri lo hanno rintracciato poco distante dal luogo della tragedia. Al momento il 19enne si trova in caserma per essere ascoltato dai militari. Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’altro fratello rimastomentee che si trova ora in ospedale.tranelÈ stato rintracciato dai carabinieri econ l’accusa di omicidio e tentato omicidio il 19enne di Gioia Stica – piccolo comune dell’Alto Casertano – che nella notte appena trascorsa avrebbe ucciso a coltellate il fratello maggiore, di 25, emente l’altro fratello, un giovane di 24 ...

L’ennesima Lite in famiglia che si trasforma in tragedia. Stavolta succede a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, ... (thesocialpost)

OMICIDIO IN FAMIGLIA. Un morto nella lite tra 3 fratelli. L’assassino 19enne scappa ma è ferito Non sono ancora chiari i motivi della lite che hanno portato a questo drammatico epilogo. Giovanni Melillo, 22 anni, il fratello “di mezzo” in termini anagrafici, è stato ferito al volto con una ...

Caserta, lite tra fratelli: un morto e un ferito. Il terzo rintracciato e fermato dai carabinieri È stato rintracciato e fermato dai carabinieri il ragazzo 19enne che la scorsa notte ha accoltellato i fratelli di 24 e 22 anni. L’episodio è accaduto in un’abitazione di Gioia Sannitica, nel ...