Lite tra adolescenti | 16enne accoltellata al volto durante i festeggiamenti di Carnevale

I motivi della lite Alla base della lite ci sarebbe una delle è avvenuto il confronto tra le 13enni e l'altro gruppo di ragazzi. tant'è che le adolescenti sono state prima circondate e poi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unaè stata colpita da una coetanea con una coltellata in pieno viso a Ravanusa, nell'Agrigentino,per il. La giovane è stata portata in ospedale, dove le sono stati applicati circa 30 punti di sutura. I Carabinieri stanno cercando l'adolescente che l'ha aggredita, latra le due sarebbe scoppiata per futili motivi.

L’ennesima Lite in famiglia che si trasforma in tragedia. Stavolta succede a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, ... (thesocialpost)

Caserta, lite tra fratelli: un morto e un ferito - SulPanaro | News In fuga l’omicida GIOIA SANNITICA – Dramma, questa pomeriggio a Gioia Sannitica dove una lite tra fratelli è sfociata nel sangue. L’episodio in via Caselle , frazione di… Leggi ...

Beatrice Luzzi, lite con Marco Maddaloni: «Le tue sono solo calunnie» Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo di tutto. La serata, per la maggior parte del suo svolgimento, è stata dedicata alla festa degli innamorati, ovvero ...

Lite tra ragazzine durante il Carnevale: 14enne sfregiata Litiga con una coetanea e quest'ultima la sfregia con una coltellata in pieno volto. È accaduto in via delle Grotte a Ravanusa, durante i festeggiamenti per il Carnevale. Ha 14 anni l'adolescente, res ...