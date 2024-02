L’Italia cresce meno dell’Europa | ma l’inflazione non spaventa più

Svezia (4,8%) Ibride: Lussemburgo (5,4%) Metano: Italia (2,4%) Gpl: Polonia (13,1%) ANALISI DEMOGRAFICA Cresce il numero di auto per 1.000 abitanti più o meno in tutta l'Unione Europea: mediamente,

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Crescita del PIL inferiore alle previsioni del Governo, ma buone notizie sulla dinamica dei prezzi, grazie soprattutto al rapido calo degli energetici. È questo, in estrema sintesi, il quadro che esce perdalle previsioni intermedie d’inverno della Commissione europea. L’istituzione UE stima infatti che il PIL reale sia cresciuto dello 0,6% nel 2023, leggermente al di sotto delle previsioni dell’autunno 2023 (+0,7%), prevede che cresca dello 0,7% nel 2024, leggermente inferiore a quanto previsto in autunno (+0,9%) e conferma il +1,2% per il 2025. Analizzando l’andamento dell’anno passato, la Commissione spiega che i consumi privati si sono moderati e gli investimenti hanno rallentato notevolmente, a causa dell’aumento dei costi di finanziamento e della graduale eliminazione dei crediti d’imposta per la ristrutturazione delle abitazioni. Per l’anno in corso, ...