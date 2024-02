partite valide per il 21esimo turno del campionato di Ligue 1. Il che viene battuto dal Lione per 2 - 1. I padroni di casa si Monaco ha la meglio sul Nizza in trasferta per 3 - 2. Gli ospiti

Lione-Nizza, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lione-Nizza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici. Tre vittorie di fila, due in campionato ed una nella Coppa di Francia, che a questo punto diventa un obiettivo concreto. Il Lione è guarito? I segnali procedono in questa direzione, ma per avere una diagnosi accurata bisognerà attendere ancora qualche partita. Fatto sta che i Gones, usciti rinforzati dal mercato invernale, non sono più quella squadra spenta e svogliata della prima parte della stagione, finita clamorosamente a lottare per non retrocedere ed a lungo in fondo alla classifica. Lacazette e O’Brien (Instagram)La squadra di Pierre Sage, subentrato dopo l’esonero di Fabio Grosso (che a sua volta ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di giovedì 15 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiduesima giornata di1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche,, diretta tv e. Tre vittorie di fila, due in campionato ed una nella Coppa di Francia, che a questo punto diventa un obiettivo concreto. Ilè guarito? I segnali procedono in questa direzione, ma per avere una diagnosi accurata bisognerà attendere ancora qualche partita. Fatto sta che i Gones, usciti rinforzati dal mercato invernale, non sono più quella squadra spenta e svogliata della prima parte della stagione, finita clamorosamente a lottare per non retrocedere ed a lungo in fondo alla classifica. Lacazette e O’Brien (Instagram)La squadra di Pierre Sage, subentrato dopo l’esonero di Fabio Grosso (che a sua volta ...

