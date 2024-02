un impegno sulla carta proibitivo per la squadra che però gioca per ribaltare anche le quote. Su l'Inter a 1,65 è avanti sull'Atletico Madrid a 2,

L'Inter gioca la carta Frattesi. Può essere l'uomo in più (Di giovedì 15 febbraio 2024) È stato tenuto in fresco, come lo champagne di buona annata. Un vino pregiato, la cui bontà è certificata dall'esborso estivo. Adesso è il momento in cui Davide Frattesi potrà sprigionare l'energia immagazzinata nei mesi in cui è rimasto a guardare, salvo sporadiche apparizioni da titolare, in maggioranza nella fase a gironi di Champions League. Col ritorno della competizione europea, Simone Inzaghi chiederà supporto a tutta la rosa e in particolare ai "titolari aggiunti", il cui apporto è molto vicino a quello di chi sta davanti nelle gerarchie. Frattesi è stato un protagonista delle ultime uscite della nazionale azzurra. Quando ha potuto giocare con L'Inter ha segnato al Milan e soprattutto al Verona con una rete in pieno recupero che è valsa tre punti. Ha trascinato la squadra nella rimonta contro il Benfica ...

