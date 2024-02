L’imprenditore Ivano Martintoni morto in un terribile schianto frontale

CAMPODENNO . E' Ivano Martintoni la vittima del tragico incidente Il noto imprenditore 60enne, L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità della Val di Non, portando via la vita di un noto imprenditore locale,, all’età di 60 anni., titolare di un’impresa edile, è stato coinvolto in un violento scontromentre era alla guida del suo furgone lungo la strada statale 43, nei pressi della stazione della Trento-Malè di Cressino, frazione di Campodenno.con un camion: l’impatto subito mortale L’incidente si è verificato intorno alle 14:00, in circostanze ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni,stava guidando in direzione Trento quando, per cause ancora in fase di accertamento, il suo veicolo ha invaso la corsia opposta. In quel fatidico ...