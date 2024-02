Liliana Resinovich | il marito Sebastiano | “Indagini fatte male Con Sterpin non era amore”

Anticipazioni mercoledì 14 febbraio 2024 La scomparsa di Liliana Resinovich Chi l'ha visto si occuperà del caso di Liliana Resinovich : per la prima volta in studio con Federica Sciarelli il marito

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Non so se sia stata uccisa o se si sia suicidata, non ho risposte”. Torna a parlareVisintin, ildi, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 dalla sua casa di via Verrocchio a Trieste e il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 a poca distanza dall’abitazione, nel parco di San Giovanni, infilato in due grandi sacchi dell’immondizia, e con la testa chiusa in due sacchetti di plastica.Leggi anche:, corpo riesumato: le parole delL’uomo, che non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, ha parlato per la prima volta in studio a “Chi l’ha visto?”. Durante la puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 14 febbraio, all’indomani della riesumazione del cadavere della ...