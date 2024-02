in Egitto per avere una sospensione dei combattimenti e liberare D'altronde Meloni, come faceva Silvio Berlusconi , sa leggere bene Ma ciò che resta è la grande vittoria politica di Schlein che

Liberare Schlein e Meloni dalla condizione di ostaggi degli elettori (Di giovedì 15 febbraio 2024) Una cosa sarà arrivare a una tregua anche parziale tra Geolier, Ghali, Dargen d’Amico, Mara Venier, e tra di loro, e tra loro e quant’altri e di tutti con la Rai. Tutt’altra faccenda sarà Liberare Schlein e Meloni, con quant’altri, dalla condizione di ostaggi nelle mani di quaranta milioni di barbari spettatori di Sanremo solo ieri, ma destinati a variare da domani in altrettanto barbari elettori nei tunnel per Bruxelles. Leggi tutta la notizia su ilfoglio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Una cosa sarà arrivare a una tregua anche parziale tra Geolier, Ghali, Dargen d’Amico, Mara Venier, e tra di loro, e tra loro e quant’altri e di tutti con la Rai. Tutt’altra faccenda sarà, con quant’altri,dinelle mani di quaranta milioni di barbari spettatori di Sanremo solo ieri, ma destinati a variare da domani in altrettanto barbarinei tunnel per Bruxelles.

Advertising

Altre Notizie

ITALIA NEL MAR ROSSO/ Meloni “arruola” anche Schlein, ma i rischi restano gli stessi Biden critica le operazioni di Israele ma non le ferma. L'Italia si allinea e la Meloni cerca una maggiore copertura politica grazie al Pd ... Il Pd ha dato la palla giusta «L'intesa con la Schlein è una foglia di fico. Il Pd ha dato alla premier l'occasione giusta per riallinearsi a Washington, e in generale all'Occidente, sulla vicenda mediorientale».Nelle ore in cui l ... MO: Schlein, voto importante, vedremo se il governo cambia linea per liberare gli ostaggi israeliani e portare aiuti umanitari necessari alla popolazione palestinese". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervistata al Tg3. La linea del governo sta cambiando ...

Video di Tendenza