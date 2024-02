Libano | raid forze Israele | 13 vittime

Netanyahu avesse intenzione di allargare il conflitto al Libano. preciso del movimento sciita libanese di dividere le forze di Perché il 2 gennaio un raid israeliano ha ucciso Saleh al - Arouri ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 5.19 Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni su Nabatiye, mentre altre 5 sono morte insu Aadchit e al-Sawana. La milizia libanese Hezbollah ha dichiarato che tre dei suoi membri sono stati uccisi negli attacchi. Un precedente bilancio fornito dall'agenzia di stampa statale libanese Nna parlava di 4 morti a Nabatiye. Un portavoce militare israeliano ha dichiarato che gli attacchi hanno colpito "una serie di obiettivi di Hezbollah nelle aree di Jabalel Braij, Houneh, Dunin, Aadchit e Souaneh".

Un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas sembra più vicino al termine dei negoziati al Cairo che si sono

Libano, il bilancio dei raid di Israele sale a 13 morti E' di almeno 13 morti l'ultimo bilancio degli attacchi israeliani di ieri sul sud del Libano. Lo rende noto una fonte della Croce rossa locale, citata dai media internazionali. (ANSA) ...

