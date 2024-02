Chiusano San Domenico . Si candida a sindaco di Chiusano san Domenico l'ex parroco del paese Antonio Romano, che in pochi giorni ha prima annunciato l'abbandono dell'abito talare per nozze ormai prossime e oggi la discesa in politica. 'Buonasera a

L’ex parroco di Chiusano: “Mi candido a sindaco per il bene comune” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La politica può essere la forma più alta di carità. Ho deciso di partecipare alla competizione perché penso di poter dare ancora tanto alla comunità di Chiusano San Domenico da cui ho ricevuto molto. Punto a realizzare questa mia seconda vocazione come un servizio per la crescita del bene comune, ma anche come occasione per far conoscere le mie idee e le mie iniziative a quante più persone possibile”. E’ il messaggio che Antonio Romano, il parroco che ha detto addio alla tonaca per amore di una donna, si candiderà a sindaco alle prossime elezioni. Don Antonio: “Mi sono innamorato, non posso più nascondermi” “Vi annuncio, ufficialmente, la mia candidatura a sindaco – scrive – nelle urne avrete la piena libertà di esprimere davanti alla vostra coscienza, il ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La politica può essere la forma più alta di carità. Ho deciso di partecipare alla competizione perché penso di poter dare ancora tanto alla comunità diSan Domenico da cui ho ricevuto molto. Punto a realizzare questa mia seconda vocazione come un servizio per la crescita del, ma anche come occasione per far conoscere le mie idee e le mie iniziative a quante più persone possibile”. E’ il messaggio che Antonio Romano, ilche ha detto addio alla tonaca per amore di una donna, si candiderà aalle prossime elezioni. Don Antonio: “Mi sono innamorato, non posso più nascondermi” “Vi annuncio, ufficialmente, la mia candidatura a– scrive – nelle urne avrete la piena libertà di esprimere davanti alla vostra coscienza, il ...

