“L’evasione fiscale? C’è, ma è di poco conto”. Chiesta l’archiviazione per i figli del ministro Casellati (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 – L’evasione fiscale c’è stata, ma le cifre in ballo – almeno secondo chi ha indagato – sarebbero state talmente “esigue" da giustificare l’archiviazione di ogni accusa, seguendo i dettami della riforma Cartabia del 2022. E così Alvise e Ludovica Casellati, figli della ministra delle Riforme ed ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, non dovranno rispondere più dell’accusa di evasione fiscale che veniva loro inizialmente contestata all’interno di un’inChiesta avviata in procura a Milano. Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, durante la discussione generale sul un ddl in materia di modifiche al codice penale, Senato, Roma 6 febbraio 2023. ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 –c’è stata, ma le cifre in ballo – almeno secondo chi ha indagato – sarebbero state talmente “esigue" da giustificaredi ogni accusa, seguendo i dettami della riforma Cartabia del 2022. E così Alvise e Ludovicadella ministra delle Riforme ed ex presidente del Senato Elisabetta, non dovranno rispondere più dell’accusa di evasioneche veniva loro inizialmente contestata all’interno di un’inavviata in procura a Milano. Maria Elisabetta Albertiper le riforme istituzionali, durante la discussione generale sul un ddl in materia di modifiche al codice penale, Senato, Roma 6 febbraio 2023. ...

