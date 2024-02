in Europa e anche in Italia: il 2024 sarà il Il problema è che durante la super inflazione l' E la strada verso un pieno recupero, che in altre le tensioni sui rinnovi in questa fase di stagnazione,

L’Europa in stagnazione, verso un taglio delle stime Pil (Di giovedì 15 febbraio 2024) La stagnazione su cui si è arenata l’Eurozona nell’ultimo trimestre del 2023 costringe a ridimensionare le prospettive per il 2024, e dopo la Bce a dicembre, tocca adesso alla Commissione europea aggiornare al ribasso quel Pil che a novembre vedeva crescere di +1,2%. Leggi tutta la notizia su ilsole24ore (Di giovedì 15 febbraio 2024) Lasu cui si è arenata l’Eurozona nell’ultimo trimestre del 2023 costringe a ridimensionare le prospettive per il 2024, e dopo la Bce a dicembre, tocca adesso alla Commissione europea aggiornare al ribasso quel Pil che a novembre vedeva crescere di +1,2%.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

L’Europa in stagnazione. Senza un proprio indirizzo, l’UE è succube degli USA (C. Meier) Ottima idea boicottare la Via della Seta e puntare tutto sull’industria delle armi, succubi degli USA e in contrasto con oltre metà del mondo. Nel quarto trimestre del 2023 il Pil è rimasto stabile (0 ... Eurostat conferma la stagnazione dell'Eurozona nel quarto trimestre Nel quarto trimestre del 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell'Eurozona, registrando una crescita zero rispetto al trimestre precedente, quando era diminuito dello 0,1%. Lo rende noto Eurostat confe ... Eurostat conferma stagnazione Eurozona nel quarto trimestre Nel quarto trimestre del 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell'Eurozona, registrando una crescita zero rispetto al trimestre precedente, quando era diminuito dello 0,1%. (ANSA) ...

Video di Tendenza