Lerici con l’amaro in bocca Rapallo pareggia nel finale

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Sport 9Nuoto 9Sport: Di Donna, Vangi, Iaci 3, Telara, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Avvenente, Dainese 3, Enea, Pietra. All. Sellaroli. Parziali: 3-2, 1-3, 3-1, 2-3. Arbitro: Rondoni LA SPEZIA – Partita vietata ai deboli di cuore per ilSport, che nella penultima del girone di andata sfiora la vittoria in casa contro ilNuoto e viene raggiungo nell’ultima azione dagli avversari, che impattano (9-9) con un gol di Benvenuto a una manciata di secondi dalla sirena. Amaro in, anche alla luce della bella prestazione dei Coccodrilli, in campo con un capitan Virdis ancora a mezzo servizio per via dell’influenza che lo ha colpito nei giorni prima del match, che tengono sempre testa all’avversario e in lunghe ...