L'Eredità, "il ministro Sangiuliano": Rocco defraudato, fa irruzione la politica (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fuori Rocco, dentro Vincenzo. Siamo a L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, uno dei programmi più seguiti, amati e criticati del panorama televisivo italiano. La puntata è quella di mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, giorno in cui appunto, come detto, dopo due vittorie consecutive Rocco abdica in favore di Vincenzo. È insomma quest'ultimo a misurarsi con il gioco finale, quello della Ghigliottina, al quale si qualifica al termine dei "100 secondi" con un montepremi potenziale da 160mila euro. E Vincenzo se la cava alla grandissima: un solo taglio, si ritrova in definitiva a giocare per 80mila euro, un signor gruzzoletto. Eccoci dunque alle parole-indizio, le seguenti: carciofi, sapere, naso, dritto e vite. Il buon Vincenzo, dopo essersi arrovellato alla ...

