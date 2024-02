Leo in Ucraina | ecco la mostra fotografica itinerante

Ecco il programma " Tutte le informazioni INDUNO OLONA - Torna l'16 la presentazione del libro scritto da Michele Brambilla e Leo "MIR " Dialoghi sulla pace al confine della guerra in Ucraina"

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Al rientro dall'ultima missione umanitaria ini Leo (la sezione dei Lions riservata ai giovani) hanno preparato unaper far conoscere la loro esperienza e trasmettere le loro emozioni. Questa missione è stata principalmente “sociale”, per far percepire vicinanza anche in periodi simbolicamente significativi come il capodanno e non solo di aiuti materiali come le precedenti che avevano avuto carature squisitamente operative, con consegna di materiali, attrezzature, cibo, medicinali oppure per l'attivazione e verifica periodica dell'utilizzo di un dissalatore “da bunker” con piccolo gruppo di continuità donato a Mikolaiv e si aggiungevano alla serie di interventi sviluppati dai Lions in, ad esempio con numerose donazioni di gruppi elettrogeni e di ...