Lele Adani spiazza tutti | “Mi consegno alla giustizia | ne pagherò le conseguenze”

Ma ciò che colpisce e spiazza è il fatto che il brasiliano sia Adani e il sarcasmo contro la Juve. La cessione in prestito ha Spicca quella di Lele Adani , con l'ex Inter ed oggi commentatore ed

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Fino a poco tempo fainsieme a Vieri, Cassano e Ventola è stato uno dei 4 moschettieri della “Bobo tv”. Poi per forti incomprensioni il gruppo si è sciolto einsieme a Ventola e Cassano ha rilasciato un duro comunicato contro Vieri, accusato di essere un accentratore e di trattare gli altri con estrema sufficienza. L’ex difensore è tornato protagonista con un video rilasciato tra le Storie sul suo profilo Instagram per annunciare che sta per consegnarsie che è pronto per pagare le. La “trollata” diMa cos’ha fatto di così graveda consegnarsi addirittura? Si tratta di una provocazione, di una “trollata” ...