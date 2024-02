L’editoriale Stellantis | trattori | Ungheria | tre indizi che fanno una prova di buongoverno

Enrico Lucci - ironizza il direttore editoriale - della Cgil e fare anche qualcosa per bloccare l' congiunge Sanremo all'attualità sono i trattori : la questione Stellantis , cambia lo scenario. '

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La clamorosa inversione a U del Ceo diTavares, la protesta ri-orientata dei(con il flop della minoranza di pasdaran smarriti al Circo Massimo) e i progressi significativi sul caso Salis. Tre, nel giro di poche ore,unadi. Registrano un metodo. Evidenziano un paradigma. È il ritorno della politica, bellezza. Frutto di una compagnia, capitanata da Giorgia Meloni e con i ministri coinvolti nei dossier Urso e Lollobrigida sugli scudi, che dimostra di conoscere in profondità l’origine della dialettica: quel “polemos, padre di tutte le cose” di cui parlava Eraclito. Perché sì, politica è “conflitto”, interessi differenti in gioco ma è la predisposizione, la visione – perché le ha – che orientano azione e decisioni verso la cosa di tutti. ...

Stellantis, Fim-Cisl: positivo il chiarimento sugli stabilimenti italiani, ora servono i nuovi modelli “Finalmente l’amministratore delegato di Stellantis Tavares ha chiarito che tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro, quindi non sono in ...

Stellantis, risultati record nel 2023. Tavares: "Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro" Il gruppo Stellantis ha chiuso il 2023 con "risultati record" grazie a ricavi saliti del 6% a 189,5 miliardi di euro e consegne aumentate del 7%. L'utile netto è cresciuto dell'11% a 18,6 miliardi di ...

1,9 miliardi come premio ai dipendenti di Stellantis: come funziona il piano Shares to Win Stellantis ha annunciato oggi che quest’anno distribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento ...